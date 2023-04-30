الدوري الإيطالي.. إنتر يقدم هدية لنابولي بعد فوزه المثير على لاتسيو

وسجل لاتسيو في الدقيقة 30 عن طريق فيليبي أندرسون، فيما عادل إنتر النتيجة بالدقيقة 78 من لاوتارو مارتينيز.وتقدم روبن جوسينس لإنتر بالدقيقة 83، قبل أن يضيف لاوتارو هدفه الثاني والثالث لفريقه بالدقيقة 90، ليضع نابولي أمام فرصة التتويج باللقب رسميا اليوم حال فوزه على ساليرنيتانا.بهذا الانتصار، تقدم إنتر 3 مراكز، ليقتحم المربع الذهبي ويقتنص المركز الرابع برصيد 57 نقطة، بفارق الأهداف أمام ميلان وروما، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 61 نقطة بالمركز الثاني.