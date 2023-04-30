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العراق يحقق وساماً ثانياً في بطولة آسيا لألعاب القوى
Alsumaria Tv
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حقق منتخب العراق للناشئين، وساما برونزيا ثانيا في بطولة آسيا الجارية منافساتها في العاصمة الاوزبكية طشقند والتي تختتم منافساتها مساء اليوم الأحد.
وتمكن العداء الناشئ مصطفى محسن حزام من خطف الميدالية البرونزية في سباق 2000م موانع موانع بزمن 6,01,97 دقيقة ليحل ثالثا في السباق.
وتعد برونزية مصطفى محسن هي الثانية للعراق في البطولة حيث سبق وان حقق زين العابدين مخلص الميدالية البرونزية في سباق 3000 م.
ويعد الوسامان اللذان حصل عليهما العراق في بطولة آسيا، انجازاً كبيراً وعودة للمنافسة القارية بهذه المسافات ليمثل هذان البطلان امتداداً لجيل الابطال الذهبيين الذين سطروا اسمائهم في السجل الذهبي الآسيوي.
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