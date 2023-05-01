سانشيز يرفع راية التحدي بوجه سان جيرمان

صرح سانشيز عبر أمازون برايم فيديو: "نحن على بعد 5 نقاط من باريس سان جيرمان، إنه مصدر تحفيز، ويسعدني شخصيا الاقتراب بقوة من متصدر الدوري".وأضاف نجم برشلونة وآرسنال السابق: "يجب أن نؤمن بفرصنا في الفوز بلقب الدوري، وأعتقد أنه بإمكاننا تحقيق الإنجاز، يجب أن نتحلى بالأمل والتماسك كفريق واحد".أشار نجم مارسيليا أيضا إلى أن "فريقه خسر عددا من النقاط في الفترة الأخيرة بسبب ضغط جدول المباريات".وواصل: "مارسيليا فريق في مرحلة البناء والنمو، وبحاجة للاستمرارية، ومواصلة التحسين لنصبح فريقا أكثر قدرة على المنافسة على الصعيدين المحلي والدولي".وشدد المهاجم التشيلي المخضرم إلى أن "الفوز على أوكسير كان مهما للغاية قبل مواجهة لانس في الجولة المقبلة، التي وصفها بـ "معركة فاصلة".ويقدم أليكسيس سانشيز أداء مميزا هذا الموسم، حيث سجل 13 هدفا لمارسيليا في بطولة الدوري.ومنح سان جيرمان الفرصة لمنافسيه في تقليص الفارق بسقوطه أمام ضيفه لوريان بنتيجة (1-3)، أمس الأحد.يعتلي سان جيرمان قمة "الليج وان" برصيد 75 نقطة، يلاحقه أولمبيك مارسيليا 70 نقطة، ولانس 66 نقطة قبل مباراته غدا ضد تولوز، المنتشي مؤخرا بالفوز بكأس فرنسا.