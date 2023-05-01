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يونايتد ينضم لسباق التعاقد مع بيلينجهام

رياضة

2023-05-01 | 14:22
يونايتد ينضم لسباق التعاقد مع بيلينجهام
82 مشاهدة

انضم مانشستر يونايتد لسباق التعاقد مع جود بيلينجهام، نجم بروسيا دورتموند، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ومن المعروف أن هناك منافسة ثلاثية بين ريال مدريد ومانشستر سيتي وليفربول، على ضم بيلينجهام، قبل أن ينضم إليهم مانشستر يونايتد.

وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن يونايتد يملك حلا سحريا لخطف بيلينجهام من أنياب الأندية السابق ذكرها.

وأوضحت أن مانشستر عين كريس هارجريفز، مديرا لكرة القدم، والذي كان يشغل منصب المدير التنفيذي السابق لشركة "أديداس".

وكلف هارجريفز بالتفاوض مع الصفقات الجديدة التي سيحددها النادي قبل فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هارجريفز كان على صلة بالعديد من لاعبي كرة القدم خلال فترة عمله السابق، ومن بينهم بيلينجهام.
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