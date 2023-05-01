مبابي يقترب من ريال مدريد.. تقرير يكشف تفاصيل

وحاول ريال مدريد ضم مبابي خلال آخر فترتي انتقالات صيفيتين، حيث قدم عرضًا في الأولى لضمه مقابل 180 مليون يورو، لكنه قوبل بالرفض.وفي الثانية اتفق مع اللاعب على الانضمام مجانا بعد نهاية عقده مع باريس، قبل أن يصدمه الأخير بتجديد عقد مبابي.وعلى الرغم من خروج تقارير تفيد بأن ريال مدريد أغلق صفحة مبابي تمامًا، بعد أحداث الصيف الماضي، إلا أنه على ما يبدو هناك تحركات جديدة.وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن مبابي طرق أبواب ريال مدريد، من أجل الانتقال لصفوف الميرنجي.