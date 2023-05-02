الهجوم ليس مشكلتنا.. ريال مدريد: لا داعي للبحث عن بديل لبنزيما

وترددت أخبار عن محاولات سابقة للمدرب الإيطالي من أجل إقناع مسؤولي النادي الملكي بإيجاد مهاجم جديد يستطيع تسجيل الأهداف بصفة مستمرة، وينافس كريم بنزيما على لعب دور رأس الحربة الصريح (رقم 9).وتضاعفت تلك التكهنات بعد تذبذب مستوى كريم بنزيما في الآونة الأخيرة، لتعود التساؤلات لتلقي بظلالها من جديد على النادي الملكي، وهو ما رفضه كارلو أنشيلوتي خلال المؤتمر التقديمي لمباراة فريقه خلال منتصف هذا الأسبوع في مقاطعة سان سيباستيان، حيث سيلاقي النادي الباسكي ريال سوسيداد مساء اليوم الثلاثاء.ورداً على سؤال حول ضم مهاجم جديد في السوق الصيفي المقبل، قال كارلو أنشيلوتي "التعاقد مع مهاجم رقم 9 في خططنا المستقبلية بسبب تقدم كريم في السن، لكن في الوقت الراهن نحن لا نُفكر في الموضوع لأنه يقدم مستوى متميزاً وثابتاً".وأحرز كريم بنزيما ثلاثية في الفوز الكبير الذي حققه ريال مدريد على ألميريا أول أمس الأحد بنتيجة 2/4، ليرفع رصيده لـ 29 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم.وأضاف أنشيلوتي "كريم بنزيما في حالة مميزة، بالتالي فنحن لا نُفكر في ذلك، أيضاً لأن المنظومة الهجومية الخاصة بنا تعمل بشكل جيد للغاية، نجحت في العام الماضي، وتعمل بشكل جيد هذا العام".اعترف كارلو أنشيلوتي خلال تصريحه بأن الهجوم ليس مشكلة ريال مدريد الرئيسية، حيث يعمل جميع عناصره بشكل رائع، على حد تعبيره.وأشار المدرب إلى اعتماده على تطور الثنائي البرازيلي رودريغو غوس وفينيسيوس جونيور في تسجيل الأهداف، عندما يواجه كريم بنزيما فترات صعود وهبوط في المستوى.وقال أنشيلوتي في هذا الصدد "في بعض الأحيان يَمر كريم بفترات صعود وهبوط، لكن تطور رودريغو وفينيسيوس جونيور لا يشعرنا بوجود مشكلة، كما أن ماركو أسينسيو كلما حصل على فرصة للعب يعمل بشكل جيد".وختم قائلاً بشكل مقتضب "المشكلة التي نعاني منها منذ العام الماضي حتى الآن ليست في خط المقدمة".ويحل ريال مدريد ضيفاً على ريال سوسيداد في ملعب الانويتا ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء 2 مايو، في تمام الساعة 21:00 بتوقيت غرينيتش.