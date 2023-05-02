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الميناء يعود الى الدوري الممتاز من بوابة المصافي
Alsumaria Tv
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عاد نادي الميناء، اليوم الثلاثاء، الى الدوري العراقي الممتاز بعد تغلبه على المصافي بثلاثة اهداف دون مقابل في المباراة التي أجريت على ملعب الاخير.
وافتتح التسجيل لاعب ناد الميناء حيدر سالم في بداية الشوط الأول، ليعاود تعزيز النتيجة، محمد اوتارا، فيما اختتم سلسة التسجيل على نادي المصافي اللاعب ديوغو دوس سانتوس.
وفي وقت سابق، نجح فريق أمانة بغداد الأول لكرة القدم، من حجز البطاقة الأولى المؤهلة للدوري العراقي الممتاز، بعد فوزه على ضيفه فريق الصناعات الكهربائية 2-1، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب بغداد.
يذكر أن أمانة بغداد، تصدر فرق المجموعة الأولى برصيد 38 نقطة تاركاً المنافسة على المركز الثاني لفريق البيشمركة.
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