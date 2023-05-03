بعد سفره للسعودية.. سان جيرمان يتخذ قراراً جديداً يخص عقد ميسي

ووقع ميسي على عقد لموسمين مع خيار التمديد لموسم آخر عندما انضم إلى بطل فرنسا في 2021.وقالت الصحيفة إن مسؤولي النادي قرروا عدم تفعيل هذا البند.وأوقف باريس سان جيرمان لاعبه الأرجنتيني لمدة أسبوعين بعد سفره إلى السعودية وغيابه عن التدريب بعد الهزيمة 3-1 أمام ضيفه لوريان في الدوري يوم الأحد.وأضاف التقرير أن اللاعب الأرجنتيني الفائز بكأس العالم ممنوع من اللعب أو التدريب مع سان جيرمان وسيخصم الفريق أجره خلال فترة الإيقاف.وسيغيب ميسي عن المباراتين المقبلتين في الدوري أمام تروا وأجاكسيو لكنه قد يعود ضد أوكسير في 21 مايو .ويتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 75 نقطة من 33 مباراة متقدما بخمس نقاط على أولمبيك مرسيليا ثاني الترتيب.