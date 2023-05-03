مجلة أمريكية: كريستيانو رونالدو صاحب أعلى أجر بالعالم في 2023

وعاد المهاجم البرتغالي البالغ 38 عاما إلى المركز الأول الذي كان احتله في عامي 2016 و2017.وجاء الأرجنتيني ميسي (35 عاما) مهاجم باريس سان جيرمان ثانيا في القائمة بإجمالي 130 مليون دولار بينما حصل مبابي زميله في الفريق وهو أصغر رياضي في القائمة في سن 24 عاما على 120 مليون دولار ليحتل المركز الثالث.وحسب تقديرات وسائل إعلام أميركية متخصصة، بفضل عقده حتى العام 2025 مع النصر، سيحصل رونالدو على راتب سنوي قدره 75 مليون دولار.وقالت فوربس إن تقديراتها للأرباح الخاصة بالرياضة تعتمد على جميع أموال الجوائز المالية والرواتب والمكافآت المكتسبة في الأشهر 12 الماضية بينما تعتمد تقديراتها للأرباح خارج الملعب على صفقات الرعاية والمشاركة في الفعاليات الترويجية والعوائد النقدية من الأعمال التي يديرها الرياضيون.