أوباميانغ يوافق على العودة إلى برشلونة.. تعرف على التفاصيل

السومرية نيوز - رياضة



كشفت صحيفة "سبورت" أن نادي برشلونة يسعى بقوة لإعادة ضم الجابوني بيير إيمريك أوباميانغ، نجم تشيلسي الحالي، بشكل مجاني الصيف المقبل.







ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت"، اليوم الأربعاء، فإن "أوباميانغ لا يفكر إلا في برشلونة، حيث لا يقضي وقتا جيدا في صفوف تشيلسي، رغم مشاركته أمس مع الفريق في مواجهة آرسنال، ولكنه لم يقدم الأداء المأمول منه قبل استبداله بعد 45 دقيقة".



أوباميانغ شارك في 20 مباراة فقط مع تشيلسي في كافة المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.



وأوضحت الصحيفة أن "نادي برشلونة الآن على دراية بموقف اللاعب، حيث يبحث عن الصيغة المناسبة حتى يتمكن من مغادرة تشيلسي مجانًا، كما أن اللاعب بالفعل وافق على العودة إلى البلوغرانا براتب منخفض، وحصلت العملية أيضًا على موافقة تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق".



وكان "أوبا" قد انضم لصفوف البارسا في يناير 2022، في صفقة مجانية بعد فسخ عقده مع آرسنال، ولكنه نجح في تقديم نفسه بقوة.



وشارك أوباميانغ مع العملاق الكتالوني في 24 مباراة بكافة المسابقات، سجل خلالها 13 هدفا وقدم تمريرة حاسمة، ورحل الصيف الماضي بسبب رغبة برشلونة في توفير الأموال خوفا من تداعيات قواعد اللعب المالي النظيف التي تطبقها رابطة الدوري الإسباني. المهاجم الجابوني صاحب الـ 33 عاما، يرتبط بعقد مع تشيلسي يمتد حتى صيف 2024، ولكن، هناك اتجاه داخل النادي اللندني لفسخ عقده بالتراضي والتعاقد مع مهاجم جديد.ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت"، اليوم الأربعاء، فإن "أوباميانغ لا يفكر إلا في برشلونة، حيث لا يقضي وقتا جيدا في صفوف تشيلسي، رغم مشاركته أمس مع الفريق في مواجهة آرسنال، ولكنه لم يقدم الأداء المأمول منه قبل استبداله بعد 45 دقيقة".أوباميانغ شارك في 20 مباراة فقط مع تشيلسي في كافة المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.وأوضحت الصحيفة أن "نادي برشلونة الآن على دراية بموقف اللاعب، حيث يبحث عن الصيغة المناسبة حتى يتمكن من مغادرة تشيلسي مجانًا، كما أن اللاعب بالفعل وافق على العودة إلى البلوغرانا براتب منخفض، وحصلت العملية أيضًا على موافقة تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق".وكان "أوبا" قد انضم لصفوف البارسا في يناير 2022، في صفقة مجانية بعد فسخ عقده مع آرسنال، ولكنه نجح في تقديم نفسه بقوة.وشارك أوباميانغ مع العملاق الكتالوني في 24 مباراة بكافة المسابقات، سجل خلالها 13 هدفا وقدم تمريرة حاسمة، ورحل الصيف الماضي بسبب رغبة برشلونة في توفير الأموال خوفا من تداعيات قواعد اللعب المالي النظيف التي تطبقها رابطة الدوري الإسباني.

واقترب برشلونة خطوة جديدة من التتويج بلقب الدوري الإسباني لأول مرة منذ موسم 2018-2019، بعدما رفع رصيده إلى 82 نقطة، بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي ريال مدريد، حامل اللقب، قبل 5 جولات من النهاية.



في المقابل، تجمد رصيد ريال مدريد عند 68 نقطة في المركز الثاني، ليصبح مهددا بفقدان الوصافة حال فوز أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثالث بـ66 نقطة، أمام قادش، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة ذاتها.



وبرشلونة قد يُتوج بطلا للدوري الإسباني للمرة الـ27 في تاريخه، الأحد بعد المقبل، حال فوزه على إسبانيول، حيث سيكون الفارق 14 نقطة مع ريال مدريد قبل 4 جولات من النهاية.