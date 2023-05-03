Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
البصرة.. أول تعليق للدفاع المدني بعد حريق المحطة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الكشف عن مفاجأة تخص أزمة ميسي وباريس

رياضة

2023-05-03 | 17:01
الكشف عن مفاجأة تخص أزمة ميسي وباريس
1,326 مشاهدة

ظهرت كواليس جديدة في الأزمة الحالية بين الأرجنتيني ليونيل ميسي، ونادي باريس سان جيرمان.

وقرر باريس إيقاف البرغوث لمدة أسبوعين عن المباريات والتدريبات، عقب سفره إلى السعودية دون الحصول على إذن النادي الفرنسي.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميسي لم يتخذ قرار الرحيل عن سان جيرمان عقب العقوبة التي وقعت عليه، لكنه حسم موقفه برد رسمي منذ شهر.

وزعمت العديد من التقارير الفرنسية بأن ميسي لم يرد نهائيا على عرض التجديد الذي وضعه مسؤولو باريس على طاولة النجم الأرجنتيني.

لكن كشفت "موندو ديبورتيفو" أن ميسي رد على عرض باريس بالرفض، وكان ذلك منذ شهر، عقب إقصاء سان جيرمان أمام بايرن ميونخ من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت إلى أن لويس كامبوس، المدير الرياضي لباريس، لم يتقبل رفض ميسي للتجديد بشكل جيد، لذا لعب دورا في الضغط على الإدارة، من أجل معاقبة البرغوث على سفره إلى السعودية.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
بينها إقالة مدراء عامين.. القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
26.72%
12:36 | 2023-05-02
بينها إقالة مدراء عامين.. القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
12:36 | 2023-05-02
أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم
20.59%
04:20 | 2023-05-02
أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم
04:20 | 2023-05-02
مستشار حكومي يكشف تفاصيل &quot;مثيرة&quot; تخص الرواتب والموازنة
19.63%
15:36 | 2023-05-02
مستشار حكومي يكشف تفاصيل "مثيرة" تخص الرواتب والموازنة
15:36 | 2023-05-02
محافظة بغداد تحدد الإجراءات المتخذة بحق المخالفين من أصحاب المولدات
11.96%
14:09 | 2023-05-02
محافظة بغداد تحدد الإجراءات المتخذة بحق المخالفين من أصحاب المولدات
14:09 | 2023-05-02
أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية
11.92%
03:23 | 2023-05-03
أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية
03:23 | 2023-05-03
اعتقال مجرم حرق شاب بمادة &quot;التيزاب&quot; في بغداد.. فما قصة الحادثة؟
9.19%
06:54 | 2023-05-02
اعتقال مجرم حرق شاب بمادة "التيزاب" في بغداد.. فما قصة الحادثة؟
06:54 | 2023-05-02
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بالفيديو.. مشاهد أولية لحريق البصرة
Play
بالفيديو.. مشاهد أولية لحريق البصرة
16:06 | 2023-05-03
تزايد حالات الانتحار في العراق ومطالبات بتطوير اساليب التوعية
Play
تزايد حالات الانتحار في العراق ومطالبات بتطوير اساليب التوعية
04:00 | 2023-05-03
البصرة تسجل إصابات متعددة بالحمى النزفية والصحة تتخذ اجراءاتها
Play
البصرة تسجل إصابات متعددة بالحمى النزفية والصحة تتخذ اجراءاتها
03:00 | 2023-05-03
تعديل سلم الرواتب امر ضروري لكنه سيزيد اعباء الموازنة
Play
تعديل سلم الرواتب امر ضروري لكنه سيزيد اعباء الموازنة
02:00 | 2023-05-03
لمناقشة الموازنة.. اجتماع يجمع اللجنة المالية برؤساء اللجان النيابية (صور)
Play
لمناقشة الموازنة.. اجتماع يجمع اللجنة المالية برؤساء اللجان النيابية (صور)
05:00 | 2023-05-02
مصرف الطيف الاسلامي يفتتح فرعه الـ 20 بمنطقة الاعظمية
Play
مصرف الطيف الاسلامي يفتتح فرعه الـ 20 بمنطقة الاعظمية
03:00 | 2023-05-02
القضاء يرفع اشارة الحجز عن عقارات المتهم الاول بسرقة الامانات الضريبية
Play
القضاء يرفع اشارة الحجز عن عقارات المتهم الاول بسرقة الامانات الضريبية
02:00 | 2023-05-02
بالفيديو في بغداد.. اعتقال مسلح حاول مهاجمة مواطنين
Play
بالفيديو في بغداد.. اعتقال مسلح حاول مهاجمة مواطنين
16:31 | 2023-05-01
بغداد..المئات من الموظفين المتظاهرين يطالبون بتعديل سلم الرواتب
Play
بغداد..المئات من الموظفين المتظاهرين يطالبون بتعديل سلم الرواتب
13:00 | 2023-05-01
مخاطر الالغام.. اهالي الزبير يطالبون الجهات المعنية بالتدخل لازالة الالغام والمخلفات الحربية
Play
مخاطر الالغام.. اهالي الزبير يطالبون الجهات المعنية بالتدخل لازالة الالغام والمخلفات الحربية
06:55 | 2023-05-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية Kids
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.