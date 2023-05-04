السيتي بالصدارة وهذه مرتبة مدريد.. قائمة أغلى 10 أندية في العالم

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الأول بقائمة أغلى أندية العالم بحسب شبكة "ترانسفير ماركت" العالمية، بقيمة تسويقية تتجاوز حاجز المليار يورو وتصل تحديدا إلى 1.05 مليار يورو.وجاء فريق تشيلسي الإنجليزي في المركز الثاني بقيمة تسويقية تصل إلى 1.02 مليار يورو، يليه بايرن ميونخ في المركز الثالث بقيمة تبلغ 979 مليون يورو.وضمت قائمة الأندية الأعلى في العالم من ناحية القيمة التسويقية كلا من..1ـ مانشستر سيتي – 1.05 مليار يورو2ـ تشيلسي – 1.02 مليار يورو3ـ بايرن ميونخ – 979 مليون يورو4ـ أرسنال – 890 مليون يورو5ـ باريس سان جيرمان – 882 مليون يورو6ـ ليفربول – 879 مليون يورو7ـ ريال مدريد – 860 مليون يورو8ـ مانشستر يونايتد – 795 مليون يورو9ـ برشلونة – 767 مليون يورو10ـ توتنهام – 680 مليون يورو