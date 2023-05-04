بالصور.. ميسي يزور حي الطريف الشهير مع عائلته في السعودية

وظهر النجم الأرجنتيني مع عائلته، الثلاثاء، في مدينة الدرعية التاريخية، حيث التقطت له صور في حي الطريف الشهير.ورحب وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب بميسي أثناء زيارته للأماكن السياحية في المملكة برفقة عائلته.ونشر وزير السياحة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" صورا لجولة ميسي السياحية في مدينة الدرعية برفقة عائلته معلقا عليها: "أهلا ميسي في أرض العراقة وأصل التاريخ، الدرعية، في جولة سياحية ممتعة تضمنتها تجارب متنوعة مع زوجته أنتونيلا وأبنائه ماتيو وسيرو، حيث التقى بالشعب السعودي الكريم المضياف في حي الطريف".وعينت السعودية ميسي سفيرا للسياحة لديها العام الماضي، وزار جدة في مايو 2022، ثم عاد لخوض مباراة ودية جمعت بين فريقه باريس سان جيرمان وتشكيلة من نجوم النصر والهلال، قبل أن يسجل "البرغوث" زيارته السياحية الثالثة إلى السعودية.