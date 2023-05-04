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لاحتواء غضب الجماهير.. انتشار أمني حول منزلي ميسي ونيمار

رياضة

2023-05-04 | 10:02
لاحتواء غضب الجماهير.. انتشار أمني حول منزلي ميسي ونيمار
3,621 مشاهدة

تحركت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، بإجراءات استثنائية لاحتواء غضب جماهير الفريق في الساعات الأخيرة.

وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية AFP أن "بي إس جي، قرر تكثيف الإجراءات الأمنية حول مقر النادي ومقر التدريبات، وكذلك منزل عدد من نجوم الفريق".

وأضافت، أنه "تم نشر قوات من أفراد الحراسات الخاصة حول منازل الثلاثي ليونيل ميسي ونيمار جونيور وماركو فيراتي".

وكانت أعداد كبيرة من الجماهير الباريسية، تجمعت أمس الأربعاء أمام مقر النادي، وانهالت بالسباب والهتافات العدائية ضد مسؤولي النادي واللاعبين ومدرب الفريق، كريستوف جالتيه.

كما توجهت مجموعة من الجماهير الغاضبة إلى منزل النجم البرازيلي، نيمار جونيور، وهتفت ضده بشدة.

وكان النادي الباريسي أصدر بيانا عبر موقعه الرسمي، استنكر فيه الأحداث، وأدان فيه تصرفات جماهيره الغاضبة.

وعبرت جماهير بي إس جي عن غضبها الشديد بعد 3 أيام من خسارة الفريق أمام لوريان بنتيجة (1-3) في بطولة الدوري، مساء الأحد الماضي على ملعب حديقة الأمراء.
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