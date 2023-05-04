الأفضل في أوروبا.. الأندية الاسبانية تقلص حجم خسائر كورونا 6 اضعاف

وصل حجم الخسائر في الموسم الماضي إلى 140 مليون يورو (155 مليون دولار)، لتتعافى أندية الدوري الإسباني بشكل كبير من آثار وباء كورونا "كوفيد-"19.وأضافت الرابطة أن "صافي العجز هو الأصغر في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، والتي خسرت إجمالي 3.1 مليار يورو وفقا للبيانات المتاحة وحساباتها الخاصة، إذ يحتل الدوري الألماني المركز الثاني بخسائر بقيمة 205 ملايين يورو".وتتوقع رابطة الدوري الإسباني تحقيق صافي ربح يقل عن 30 مليون يورو في الموسم الحالي، واعتبرت أنه "لا يزال بعيدا عن المستويات قبل سنوات كوفيد" ليضيف نسبة تزيد على 1% إلى الإيرادات.وبسبب قيود جائحة كورونا، تضررت مبيعات التذاكر وانتقالات اللاعبين في 2020-2021 ليسجل الدوري الإسباني خسائر لأول مرة منذ 2012.ووصلت الإيرادات إلى 4.84 مليار يورو في 2021-2022 لتقل بفارق بسيط عن الرقم القياسي عند تسجيل 5.07 مليار يورو في 2019-2020.وارتفعت استثمارات الأندية الإسبانية في اللاعبين بنسبة طفيفة إلى 576 مليون يورو مقابل 547 مليون يورو في العام السابق، لكنها أقل من 1.53 مليار يورو في الموسم الأسبق.لكن المبالغ التي أنفقت في البنية التحتية ارتفعت إلى 430 مليون يورو، لتتخطى مستويات ما قبل الوباء.وتشمل هذه الاستثمارات تجديد برشلونة لملعبه الأيقوني "كامب نو" ومحيطه.