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حتى إذا حقق اللقب.. ريال مدريد لن يحتفل بكأس الملك
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
كشفت تقارير صحفية اسبانية، اليوم الخميس، ان نادي ريال مدريد لن يحتفل بلقب كأس ملك اسبانيا حتى اذا حقق اللقب.
ويلتقي يوم السبت المقبل 6 ايار فريقي ريال مدريد و أوساسونا في نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا في ملعب لاكارتوخا الأوليمبي بمدينة إشبيلية .
وبحسب تقرير صحيفة "ماركا" فإنه "و في حالة فوز ريال مدريد بكأس الملك، لن يكون هناك أي احتفالات، النادي يريد التركيز على دوري الابطال ومواجهة مانشستر سيتي في نصف النهائي".
وأضاف التقرير، ان "أنشيلوتي وطاقمه يبحثون عن حظر و عزل اللاعبين عن كل شيء من أجل التركيز على ما ينتظرهم مع اقتراب نصف نهائي الابطال و نهائي الكأس و لايريدون أدنى تشتيت في تلك المرحلة الحساسة ".
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