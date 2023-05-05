يخلد الذكرى الـ 50 للجيل الذهبي.. صلاح يقدم القميص الجديد لليفربول

وأشار ليفربول في تدوينة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إلى أن القميص الجديد يخلد ذكرى مرور 50 عاما على الجيل الذهبي لموسم 1974/1973.وشارك في تقديم القميص الجديد، محمد صلاح، نجم الليفر وهدافه في المواسم الأخيرة منذ انضمامه صيف 2017 قادما من روما الإيطالي.وظهر أيضا في جلسة تقديم قميص الليفر، لاعبه الإنجليزي الدولي جوردان هيندرسون، والثلاثي الهجومي جاكبو ولويس دياز وداروين نونيز،كما تواجد في جلسة التصوير، ثلاثي الدفاع فيرجيل فان دايك وإبراهيما كوناتي وجويل ماتيب إضافة إلى ألكسندر أرنولد وأندرو روبرتسون.