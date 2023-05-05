الازمات تتوالى.. قرار جديد يبدد امال برشلونة خلال الميركاتو الصيفي

وقام برشلونة بتنشيط العديد من الرافعات المالية في الفترة الماضية من أجل التعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.رغم ذلك، سيكون هذا الصيف مكثفًا للغاية، حيث يتسابق النادي لإعادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى ملعب كامب نو.ووفقا لما أكده رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، فإن برشلونة أصبح بحاجة إلى تقديم دخل يصل إلى 250 مليون يورو من أجل الامتثال لحد الرواتب، وذلك من أجل تعويض الرافعات التي قام بها.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإنه "إذا فشل برشلونة في تحقيق ذلك، فسيكون له آثار سيئة على سلم رواتب الموسم القادم".وفي الوقت الحالي قبل الميركاتو، يجب على برشلونة خفض فاتورة أجوره بمقدار 200 مليون يورو، مع الالتزام أيضًا بقيود اللعب المالي النظيف.وفي هذا الصدد، أوضح خافيير جوميز، مدير عام رابطة الليغا، أن "برشلونة أنفق أموالًا على اللاعبين أكثر مما حقق دخلاً، وهذا هو سبب إجبارهم على تحقيق أرباح قدرها 250 مليون يورو".وقال خافيير جوميز: "لقد كانت لدى برشلونة استراتيجية لضم المزيد من اللاعبين، لا أعرف ما إذا كان هذا هو الأنسب، ولكن إذا تمكنوا من الحصول على هذا الدخل، فإبمكانهم إنفاق المزيد على اللاعبين".وأضاف: "لقد أجبرناهم على تقديم إعانات في الميزانية هذا الموسم بقيمة 250 مليون يورو، إذا لم تلتزم بهذا المبلغ، فسيتم تخفيض الأموال التي لم تحصل عليها من حد الراتب".وأنهى قائلا: "يجب أن يكون لدى برشلونة ميزانية متوازنة، ولذلك عليهم بذل جهد كبير".وفي النهاية، قد تتمثل الطريقة الوحيدة التي يمكن لبرشلونة من خلالها تحقيق دخل جيد هي بيع اللاعبين الكبار بسعر مرتفع، وهو ما تسعى إدارة النادي لتحقيقه خلال الفترة الحالية.