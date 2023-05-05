نيوكاسل يوضح حقيقة سعيه لضم كريستيانو ونيمار

مع وصول نيوكاسل للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي، يعلم هاو إنه سيكون حتميا أن يتم ربط اسمهم بلاعبين كبار.و قال هاو، إن "قواعد اللعب المالي النظيف سيكون عاملًا محددًا لخطط النادي في التدعيمات من الأفضل أن نكتشفهم قبل أن يظهروا على الساحة العالمية، من الممكن ألا نستطيع تحمل نفقات هؤلاء اللاعبين حيث إنهم الأفضل في العالم".وأضاف: "لن نكون في وضع يسمح لنا بتحمل نفقات التعاقد معهم أو دفع رواتبهم، لذلك نحن بحاجة للذهاب للأسفل والبحث عن لاعبين صغار لنطورهم".وبعدما وصل الفريق للمركز الثالث في جدول الترتيب، قبل مواجهة آرسنال، الأحد، يعلم هاو إنه سيكون حتميا أن يتم ربط اسمهم بلاعبين كبار.وبسؤاله عن رونالدو ونيمار، قال هاو: "هذه النوعية من الإشاعات كانت موجودة منذ اليوم الأول للاستحواذ، بطبيعة الحال الكل افترض وقتها أن الأسماء الكبرى في عالم كرة القدم ستذهب إلى نيوكاسل، لا يمكننا أن نبرم مثل هذه التعاقدات في هذه اللحظة".