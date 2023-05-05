Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الأمم المتحدة تحذر من نكسة كبرى في دولة عربية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ميسي يعلق على سفره الى السعودية دون اعلام سان جيرمان

رياضة

2023-05-05 | 12:54
ميسي يعلق على سفره الى السعودية دون اعلام سان جيرمان
المصدر:
وكالات
2,639 مشاهدة

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الجمعة، عن اعتذاره لناديه باريس سان جرمان الفرنسي ولزملائه بعد الزيارة التي قام بها إلى السعودية مطلع الأسبوع الحالي، من دون إذن النادي، كما أعلن في.

وقال ميسي على حسابه في "إنستغرام": "كنت صدقا اعتقد بأننا سنحصل على يوم راحة بعد المباراة كما كانت العادة في الأسابيع الأخيرة".

وأضاف: "قمت بتنظيم السفر ولم أتمكن من الغائه بعد أن الغيته سابقا. أنا اعتذر من زملائي وأنتظر ماذا سيقرر النادي. أطلب الصفح من زملائي ومن النادي".

وكان سان جيرمان أوقف بطل كأس العالم 2022 هذا الأسبوع بعد أن غاب عن التدريبات ليقوم بزيارة ترويجية إلى السعودية.

ولا يتوقع أن يمدد ميسي عقده مع النادي الباريسي، ولم يتبق سوى خمس مباريات هذا الموسم.

وسئل غالتييه في مؤتمر صحفي عما إذا كان سيتمكن من الاعتماد على النجم الفائز سبع مرات بالكرة الذهبية بعد عودته من الإيقاف، فرد قائلا "سنرى ما سيحدث عندما يعود ليو، من الواضح أنه ستكون هناك مناقشات مع النادي بأكمله ولكن أيضا مع ليو، وهو الشخص الأساسي المعني".

ولم يؤكد النادي طول فترة إيقاف النجم الأرجنتيني، لكن وسائل إعلام فرنسية أفادت بأن الأمر سيستغرق أسبوعين، ما يعني أنه سيغيب عن مباراتين على الأقل.

ويتصدر سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي بفارق خمس نقاط عن صاحب المركز الثاني مرسيليا.

وقال غالتييه إن "النادي أبلغه بإيقاف ميسي، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كان يؤيد القرار".
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
ارتفاع أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم.. خبير اقتصادي يكشف السبب
36.86%
05:31 | 2023-05-04
ارتفاع أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم.. خبير اقتصادي يكشف السبب
05:31 | 2023-05-04
القضاء يصدر توضيحاً بشأن استقدام رجل الدين &quot;المهاجر&quot;
24.63%
11:01 | 2023-05-05
القضاء يصدر توضيحاً بشأن استقدام رجل الدين "المهاجر"
11:01 | 2023-05-05
مكتب الحائري يصدر توضيحاً بشأن انباء وفاته والصدر يجري اتصالاً
10.71%
06:39 | 2023-05-04
مكتب الحائري يصدر توضيحاً بشأن انباء وفاته والصدر يجري اتصالاً
06:39 | 2023-05-04
المالية تصدر توضيحا عن ترفيع الموظف (وثيقة)
10.54%
06:51 | 2023-05-04
المالية تصدر توضيحا عن ترفيع الموظف (وثيقة)
06:51 | 2023-05-04
بعد استعراض عشائري.. الداخلية توقف مدير شرطة وآمر فوج في واسط
8.66%
08:41 | 2023-05-05
بعد استعراض عشائري.. الداخلية توقف مدير شرطة وآمر فوج في واسط
08:41 | 2023-05-05
توضيح من التربية حول آلية جبر الكسور للإعفاء العام والفردي للصفوف غير المنتهية
8.62%
05:16 | 2023-05-04
توضيح من التربية حول آلية جبر الكسور للإعفاء العام والفردي للصفوف غير المنتهية
05:16 | 2023-05-04
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

جهات متنفذة تستولي على ارض تابعة لمواطنين في محيط الكاظمية
Play
جهات متنفذة تستولي على ارض تابعة لمواطنين في محيط الكاظمية
07:00 | 2023-05-05
شوارع تغص بالعجلات واوقات طويلة تهدر في اختناق الطرق
Play
شوارع تغص بالعجلات واوقات طويلة تهدر في اختناق الطرق
06:30 | 2023-05-05
وزارة العمل تؤكد رصد اكثر من مليون شخص ضمن شبكة الرعاية الاجتماعية
Play
وزارة العمل تؤكد رصد اكثر من مليون شخص ضمن شبكة الرعاية الاجتماعية
06:00 | 2023-05-05
بالفيديو.. حديث عن رداءة الملابس العسكرية في العراق
Play
بالفيديو.. حديث عن رداءة الملابس العسكرية في العراق
13:14 | 2023-05-04
استشهدت عائلتها بالكامل بجريمة الانفال.. امرأة تفتح مراسيم توقيع كتاب "نرجس" (فيديو)
Play
استشهدت عائلتها بالكامل بجريمة الانفال.. امرأة تفتح مراسيم توقيع كتاب "نرجس" (فيديو)
06:17 | 2023-05-04
النجف..مطالبات بالاسراع باكساء الشوارع ومنع التجاوزات
Play
النجف..مطالبات بالاسراع باكساء الشوارع ومنع التجاوزات
05:30 | 2023-05-04
بـ150 الف دولار.. اعتقال والدين اثناء محاولتهما بيع طفليهما في الانبار
Play
بـ150 الف دولار.. اعتقال والدين اثناء محاولتهما بيع طفليهما في الانبار
05:10 | 2023-05-04
الكبتاغون تشهد انتشارا واسعا في العراق
Play
الكبتاغون تشهد انتشارا واسعا في العراق
03:00 | 2023-05-04
بالفيديو.. مشاهد أولية لحريق البصرة
Play
بالفيديو.. مشاهد أولية لحريق البصرة
16:06 | 2023-05-03
تركيا ترفض استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان وتضع شروطا
Play
تركيا ترفض استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان وتضع شروطا
14:00 | 2023-05-03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية Kids
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.