برشلونة يبرم أولى صفقاته الصيفية.. من هو إينيجو مارتينيز؟

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إينيجو مارتينيز، مدافع أتلتيك بيلباو سيكون أول تعاقد لبرشلونة للموسم المقبل 2023-2024.وأضافت أن المدافع سينتهي عقده مع بيلباو بنهاية الموسم فيما سينضم للفريق الكتالوني في صفقة انتقال حر، لافتة إلى أن الإسباني خضع بالفعل للفحوصات الطبية ووقع على عقد لمدة عامين مع برشلونة.وتابعت الصحيفة أنه لم يتم إيداع العقد بالاتحاد الإسباني، موضحة أن هناك بنداً خاصاً في الاتفاقية بين الطرفين يسمح لبرشلونة بإعارة اللاعب إذا لم يسمح له الدوري الإسباني بتسجيل عقده.وختمت بأن مارتينيز سيتقاضى في برشلونة نفس الراتب الذي كان يتقاضاه مع بيلباو، مؤكدة أن رغبة اللاعب هي التي صنعت الفارق في اتخاذ قرار الانضمام للبارسا.