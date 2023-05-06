برشلونة يخطط لبيع 5 لاعبين من أجل استعادة ميسي.. تعرف عليهم

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة سيقدم على محاولته الأخيرة لاستعادة ميسي، من خلال عرض الخماسي فرانك كيسي وإريك غارسيا وفيران توريس، إلى جانب ماركو ألونسو ورافينيا للبيع في الصيف.ويأمل برشلونة من خلال هذه الخطوة، في توفير رواتب لاعبيه الخمسة، من أجل إتاحة الفرصة أمام استقطاب ميسي وتسجيله بصورة قانونية، دون معارضة رابطة الدوري الإسباني، وسط الإقدام على تخفيض رواتب عدة لاعبين آخرين في صفوف الفريق.ويؤمن برشلونة بأن عودة ميسي إلى صفوفه ستزيد من الأرباح التي تعود بالمنفعة على النادي بنسبة تصل إلى 25% عن كل موسم يرتدي فيه قميص النادي الكتالوني، دون الكشف عن قيمة الراتب الذي سيحصل عليه النجم الأرجنتيني المتوج بلقب مونديال قطر 2022 عند العودة إلى "الكامب نو".لكن الصعوبات التي تنتظر برشلونة في طريق استعادة خدمات ميسي، قد تدفع النجم الأرجنتيني للبحث عن بديل آخر من خلال الانتقال للعب في السعودية من بوابة الهلال أو الانضمام إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي.وكانت رابطة "الليغا" قد أعلنت في وقت سابق رفضها مقترح برشلونة للتعاقد مع ميسي، مؤكدة أن مخطط النادي الكتالوني لإتمام الصفقة يبدو معقدًا للغاية ولا يمكن تطبيقه، خاصة أن البلوغرانا مطالبٌ بخفض إجمالي فاتورة رواتب لاعبيه بقيمة (200) مليون يورو قبل التفكير في إبرام تعاقدات جديدة.جدير بالذكر أن ميسي لعب 16 موسمًا مع برشلونة، خاض فيها 778 مواجهة، محرزًا 672 هدفًا مع تقديم 303 تمريرات حاسمة، فيما يملك بجعبته 20 هدفًا أحرزها عبر مختلف المسابقات مع باريس سان جيرمان هذا الموسم.