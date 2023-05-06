برشلونة يتخذ إجراءً جديداً لعودة ميسي

ويحتاج البارسا لتوفير 200-250 مليون يورو خلال الصيف المقبل، من أجل قيد العقود الجديدة وإبرام صفقات، على رأسها الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يخطط برشلونة لبيع الرباعي فرانك كيسي وفيران توريس وإريك جارسيا وماركوس ألونسو، من أجل تحقيق دخل مالي من أجل إبرام الصفقات الجديدة.وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الرباعي يرفض الرحيل، لكن إدارة برشلونة تنوي التهديد بأن من سيصر على البقاء سيحصل على فرص محدودة في الموسم المقبل للمشاركة بالمباريات.وأوضحت أن برشلونة يبحث عن رعاة للأكمام والجزء الخلفي من السروال، كما يريد البارسا التوقيع مع إحدى شركات الطيران لتسهيل عودة ميسي إلى "سبوتيفاي كامب نو".