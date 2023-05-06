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سيتي يتلقى ضربة موجعة قبيل قمة ريال مدريد
Alsumaria Tv
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تعرض أحد نجوم مانشستر سيتي، للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام ليدز يونايتد، اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، بالجولة 35 للبريميرليج.
وقبل مرور 10 دقائق من الشوط الثاني، سقط ناثان أكي ظهير مانشستر سيتي، واشتكى من وجود شد في العضلة الخلفية.
وعلى الفور، قرر مدربه بيب جواريولا، تغييره والدفع بالإنجليزي كايل ووكر بدلا منه.
ويحل مانشستر سيتي ضيفا على ريال مدريد، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 82 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 4 نقاط أمام أرسنال، وتوقف رصيد ليدز عند 30 نقطة في المركز 17.
يذكر أن هذه هي أول مباراة لسام ألارديس في تدريب ليدز يونايتد، حيث تولى منصب المدير الفني للفريق الأربعاء الماضي خلفا لخافي جارسيا.
في المقابل أصبح هذا الانتصار هو العاشر على التوالي لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
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