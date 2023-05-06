الكشف عن مستجدات انتقال بيلينجهام الى مدريد

وترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية، تفيد بوجود اتفاق بين ريال مدريد ودورتموند، على انتقال بيلينجهام لصفوف الميرنجي، في الصيف المقبل.وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن "ريال مدريد أنهى الاتفاق مع اللاعب على الشروط الشخصية".وكتب رومانو عبر حسابه على "تويتر": "يستعد نادي ريال مدريد لعقد جلسة مع ممثلي بوروسيا دورتموند خلال الشهر الجاري للتفاوض حول قيمة صفقة جود بيلينجهام، والتي ستشمل الإضافات".وأضاف: "وافق ريال مدريد على الشروط الشخصية التي حددها ممثلو اللاعب".وشارك بيلينجهام مع بوروسيا دورتموند في 40 مباراة هذا الموسم، وسجل 11 هدفًا وصنع 7 آخرين.