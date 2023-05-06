ريال مدريد يتوج بكأس ملك إسبانيا

قاد البرازيلي رودريجو فريقه ريال مدريد للفوز بنتيجة (2-1) خلال مواجهة أوساسونا، مساء السبت، بنهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، على ملعب "لا كارتوخا".



وسجل رودريجو جويس هدفي ريال مدريد في الدقائق 2 و70.



وبهذا الانتصار يحصد الميرنجي اللقب رقم 20 له في بطولة كأس الملك، التي عانى في الفوز بها منذ آخر لقب له موسم (2013-2014).