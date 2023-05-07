صلاح يواصل كتابة التاريخ ويحطم رقماً "قياسياً" جديداً بالدوري الإنكليزي

وأحرز محمد صلاح هدفا مبكرا ليمنح ليفربول الفوز 1- صفر على ضيفه برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويبلغ إجمالي ما سجله في ملعب "أنفيلد" 100 هدف.وفي منشور على حسابها في "تويتر"، قالت شبكة "أوبيتا"، المتخصصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم، أن صلاح بهدفه في شباك برنتفورد، أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل في تسع مباريات متتالية على أرضه (ملعب أنفيلد) في جميع المسابقات.وعقب المباراة أبلغ صلاح شبكة "سكاي سبورتس" "أعتقد أن الفريق تحسن كثيرا في الأسبوعين الماضيين. حققنا الفوز السادس على التوالي وخرجنا بشباك نظيفة مرتين وهو أمر مهم جدا لنا... أعتقد أننا أكثر استقرارا في الوقت الحالي".ورغم أن مانشستر يونايتد ما زال يملك الأفضلية في بلوغ دوري الأبطال، قال صلاح إن ليفربول لن يستسلم وسيحاول إنهاء الموسم في المربع الذهبي.وأضاف "سنتعامل مع كل مباراة على حدة، ولن نفكر في أكثر من ذلك، فقط مباراة بمباراة وسنرى ماذا سيحدث".