هل ساهم اعتذار ميسي بتقليص عقوبته؟.. تقارير توضح

تدرب ميسي بمفرده في مقر تدريبات بي إس جي، اليوم الإثنين، لحصول باقي زملائه على راحة سلبية لمدة يوم بعد الفوز على تروا 1/3 أمس الأحد، في بطولة الدوري.وأكدت صحيفة "لو باريزيان" أن "اعتذار ميسي في بيان مصور بالفيديو، كان موضع تقدير كبير من الإدارة الباريسية، لذا تقرر تقليص عقوبة إيقافه".وأضافت صحيفة "ليكيب" أن "اعتذار (ليو) ساهم في تخفيف حدة التوتر بينه وبين مسؤولي النادي الباريسي".وأشارت أيضا إلى أن "إدارة بي إس جي، قررت العفو عن ميسي ، وتقليص عقوبته، لتفادي المزيد من الجدل والضجة الإعلامية المثارة حول النادي في الفترة الأخيرة".وسيكون بإمكان النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 35 عاما، المشاركة في التدريبات الجماعية رفقة باقي زملائه، غدا الثلاثاء، وسيكون متاحا لمواجهة أجاكسيو، يوم الأحد المقبل في الجولة 35 من الدوري الفرنسي.وكانت الإدارة الباريسية قررت إيقاف ميسي لمدة أسبوعين بسبب سفره إلى السعودية يوم الإثنين الماضي بدون إذن، وهو ما اعتذر عنه ليو، مؤكدا على تقبله أي قرار.