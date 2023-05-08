الفيفا يوجه طلبا لإيطاليا بعد الاساءات العنصرية لفلاهوفيتش

وقال إنفانتينو، عبر "إنستجرام"، إن "ما حدث "ليس مقبولا على الإطلاق"، وأكد أنها ليست حادثة فردية".وتابع: "أناشد السلطات المعنية ضمان تطبيق عقوبات صارمة في التعامل مع هذه الحوادث، كي يكون ذلك بمثابة رادع قوي".وكان الصربي الدولي، فلاهوفيتش، قد حصل على إنذار في الثواني الأخيرة من المباراة، بعدما أضاف الهدف الثاني ليوفنتوس (2-0)، حيث رد على الهتافات العنصرية التي وُجهت له من المدرجات خلال احتفاله.وقال إنفانتينو: "أدعم أنا والفيفا دوسان فلاهوفيتش، مثلما نفعل مع أي لاعب آخر أو مدرب أو حكم أو مشجع أو أي مشارك في مباراة كرة قدم يتعرض للعنصرية، أو أي من أشكال التمييز".وتجدر الإشارة إلى أن هذا الموسم شهد تكرار الإساءات العنصرية، خلال مباريات الدوري الإيطالي.