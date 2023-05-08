أنشيلوتي يبدي رأيه بهالاند قبيل مواجهة السيتي: خطير للغاية

ويستضيف ريال مدريد منافسه مانشستر سيتي، غدا الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو.وقال أنشيلوتي: "هالاند خطير للغاية، لديه جودة رائعة، إنه لاعب خطير لكن الحديث فقط عن هالاند يعني عدم الحديث عن فريق كامل، مانشستر سيتي يستطيع أن يهاجم ولديه أفكار".وأضاف: "نحن نخطط لمباراة الغد لإيقاف فريق يبدو أنه لا يمكن إيقافه وليس هالاند فقط، ستكون مباراة تنافسية ويمكننا الفوز بها".وتابع: "نحن لا نستعد للمباراة من أجل إيقاف هالاند، نحن نستعد لمانشستر سيتي كفريق كامل ونحن فريق يبدو أنه لا يمكن إيقافه ومن الصعب التغلب عليه كذلك".وسجل هالاند 51 هدفا في 46 مباراة مع مانشستر سيتي، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 35 هدفا في 32 مباراة، كما يتصدر ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بتسجيله 12 هدفا في 8 مباريات.وأوضح مدرب ريال مدريد: "الخطة هي خوض مباراة كاملة مع الأخذ في الاعتبار أن المباراة الحاسمة ستكون مباراة الإياب، نريد أن نأخذ زمام المبادرة غدا، دعونا نرى ما إذا كان بإمكاننا الحصول عليها".وبسؤاله إذا كان هالاند تسبب في تغير أسلوب لعب بيب غوارديولا قال أنشيلوتي: "مانشستر سيتي فريق أكثر اكتمالا، في العام الماضي كان لديهم مهاجم خطير للغاية مثل غابرييل جيسوس، لكنه مختلف تماما عن هالاند، الآن يستفيدون من الكرات الطويلة كما استفادوا في العديد من المباريات، هذا لا يعني أنهم غيروا النمط، إنهم منظمون جيدا في الخلف ويلعبون الكرة بشكل جيد".وعن جاهزية لاعب الوسط لوكا مودريتش قال أنشيلوتي: "مودريتش يمكنه اللعب دون مشاكل وعندما يكون على ما يرام يمكنه اللعب".من جهة سئل توني كروس لاعب وسط ريال مدريد عن "الاستفزازات" القادمة من إنجلترا وأجاب: "لقد كان الأمر هكذا خلال العام الماضى، أنا حقا أحب واين روني، على الرغم مما قاله، لكن هذا لا يؤثر علينا بل يُحفزنا؛ لأن ما يحدث حاليًا هو نفس الشيء الذي كان يحدث العام الماضي".وكان واين روني قد قال: "مانشستر سيتي لن يهزم ريال مدريد: بل سيسحقهم".وأضاف كروس: "عندما قالوا إن مانشستر سيتي سيتغلب علينا الموسم الماضي فزنا بدوري الأبطال؛ لذلك ما يقال حاليا لا يؤثر علينا، نحن بالفعل متحمسون بما فيه الكفاية للمباراة".وعن زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور، قال لاعب الوسط الألماني: "من المهم أن تعرفوا أنه لا يزال صغيرا جدا، الشيء الثاني هو أنه لاعب يصنع الفارق عندما يلعب".وأوضح: "ليس من الطبيعي أن تلعب بشكل جيد ولا تتعرض للإصابة أبدا، من الصعب جدا اللعب ضده لأنه دائما يبحث عن الذهاب لمرمى الخصم وجودته تساعدنا كثيرا".وأكد كروس: "فينيسيوس شاب وعليه أن يتعلم الهدوء أكثر، أحيانا يتم استفزازه وقرارات الحكام لا تساعده، لكن عليه أن يتعلم كيف يتعايش مع هذا الأمر، عليه أن يكون أكثر هدوءًا في هذه اللحظات، إنه يستحق مزيدا من الحماية؛ لأنه يشعر بأنه يلعب في مناخ لا يساعده إطلاقا".وختم: فينيسوس واحد من ضمن هؤلاء اللاعبين الذين نريد جميعًا رؤيتهم في الملعب ويجب علينا حمايتهم".