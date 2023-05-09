الموسم المقبل.. نيمار وباريس يتفقان على الانفصال

وذكرت شبكة فوت ميركاتو الفرنسية أن نيمار (31 عاماً) غير رأيه ويريد الرحيل عن صفوف الفريق الباريسي في الموسم المقبل.وأضافت أيضاً أن الإدارة الباريسية أيضا بصدد تقديم تسهيلات للأندية الراغبة في ضم المهاجم البرازيلي.وأشارت إلى أن نجم برشلونة الإسباني السابق أغلق الباب تماماً أمام إمكانية الانتقال إلى أحد الأندية الخليجية.كما أكد مراسل شبكة (UOL) إسبورتي البرازيلية أن نيمار جونيور وإدارة باريس سان جيرمان اتفقا على الانفصال.وأوضح أن نيمار يريد تغيير الأجواء ويبقى الانتقال إلى أحد الأندية الإنجليزية هو الوجهة الأقرب له.وارتبط اسم النجم البرازيلي بالانضمام إلى أكثر من فريق إنجليزي مثل مانشستر يونايتد، تشيلسي ونيوكاسل يونايتد.ويرتبط نيمار بتعاقد مع بي إس جي حتى صيف (2025)، ويقال أنه يتضمن بنداً يسمح بتجديده تلقائياً حتى (2027).