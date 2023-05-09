والد ميسي يحسم جدل انتقال "البرغوث" الى الهلال

وقال خورخي، في بيان رسمي: "لا شيء مؤكد حتى الآن بشأن انتقال ميسي إلى أي فريق في الموسم المقبل".وتابع: "لم يتم اتخاذ القرار بعد، ولن يتم النظر في هذا الأمر حتى ينهي ميسي، موسمه مع باريس سان جيرمان".وأضاف خورخي: "هناك دائمًا الكثير من الشائعات والأقاويل التي تستخدم اسم ميسي لاكتساب الشهرة، ومع ذلك يمكننا التأكيد بأن هذه الأخبار غير صحيحة".وشدد "لا اتفاقات مع أي فريق حتى الآن، لا شفهي ولا موقع ولا متفق عليه، ولن يكون هناك حتى نهاية الموسم الحالي".ونوه خورخي الى انه "هناك قلة احترام من الإعلام، بعض الأشخاص يقومون بخداع الآخرين بطريقة متعمدة دون تقديم دليل على صحة مزاعمهم، من أجل تحويل أي شائعة خبيثة إلى خبر حقيقي يخدم مصالحهم".وأتم: "ينبغي أن يقوم هؤلاء الأشخاص بشرح أسباب عدم التحقق من المعلومات التي ينشرونها، ولا يريدون أن تفسد الحقيقة، أخبارهم".