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دوري الأبطال.. السيتي يخطف تعادلاً من ريال مدريد

رياضة

2023-05-09 | 16:52
دوري الأبطال.. السيتي يخطف تعادلاً من ريال مدريد
969 مشاهدة

حصد مانشستر سيتي تعادلاً ثميناً بنتيجة (1-1)، خلال مواجهة ريال مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وسجل لريال مدريد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 36، بينما سجل لمانشستر سيتي كيفين دي بروين في الدقيقة 67.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب، يوم 17 أيار الجاري، في معقل السيتيزنز ملعب "الاتحاد".
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ريال مدريد

السيتي

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