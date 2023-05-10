الكشف عن مصير ألبا مع برشلونة

وارتبط اسم ألبا بمغادرة برشلونة هذا الصيف، حيث يملك عروضا أوروبية وعربية.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لم يعرض خلال الجلسة تخفيض راتب ألبا أو إنهائه، لكنهم حصروا قرارهم في مسار واحد، إذ عبروا عن جاهزيتهم لسماع العروض المقدمة لشراء عقد اللاعب.أما بالنسبة لألبا، فيتمسك بالوفاء بعقده مع الفريق الكتالوني، الذي يمتد لصيف 2024.وعلى الرغم من استبعاده من التشكيل الأساسي ورغبته في اللعب أكثر، إلا أنه يقبل بدوره في المساهمة عندما تتاح له الفرصة، ونقل خبراته للاعبين الشباب.وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، تفيد بأن الهلال السعودي يسعى لضم ألبا، عقب نهاية الموسم الجاري.