https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-455647-638193292192308880.jpeg
مورينيو يضع شرطا لتدريب سان جيرمان
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
وضع المدير الفني لروما، البرتغالي جوزيه مورينيو، اليوم الاربعاء، شروط لتدريب حديقة الامراء، فيما شدد على ضم نجم عربي إلى باريس سان جيرمان، إذا وقع عقود انتقاله.
وزعمت العديد من التقارير بأن جوزيه مورينيو يجري مفاوضات متقدمة لقيادة باريس في الموسم المقبل.
ووفقا لشبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، يرغب مورينيو في ضم المغربي سفيان أمرابط، لاعب خط وسط فيورنتينا، إلى سان جيرمان، إذا أصبح المدرب الجديد للفريق الباريسي.
وأشارت الشبكة الفرنسية، إلى أن "مورينيو أجرى محادثات بالفعل مع وكيل أمرابط، حيث يرى المدرب البرتغالي أن النجم المغربي سيمثل إضافة كبيرة لخط وسط سان جيرمان".
وكشفت أن "أمرابط حتى الآن يمنح الأولوية للانتقال إلى برشلونة، لكن النادي الكتالوني يواجه أزمات اقتصادية تضع عليه قيودا بشأن الصفقات الجديدة".
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا