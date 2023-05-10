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بينها مباراة الزوراء.. التعادل يحسم مواجهتين في الدوري الممتاز
Alsumaria Tv
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حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الكهرباء ونوروز، فيما انتهت مواجهة الزوراء والقاسم بهدف لكل فريق، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 28 من منافسات الدوري الممتاز.
وأقيمت مباراة الكهرباء ونوروز على استاد الشعب الدولي، وانتهت دون أهداف.
وبهذا التعادل، رفع الكهرباء رصيده إلى النقطة 50 في المركز الرابع، بينما رفع نوروز رصيده إلى النقطة 35 في المركز 13.
وفي مباراة أخرى، أوقع نادي القاسم فريق الزوراء بفخ التعادل، إذ انتهت المباراة التي احتضنها ملعب كربلاء، بهدف لكل منهما.
وسجل الزوراء أولاً عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح لؤي العاني في الدقيقة 64، قبل أن يتمكن علاء محيسن من إحراز هدف التعديل لنادي القاسم في الدقيقة 70 من عمر المباراة.
وبهذا التعادل، وصل الزوراء إلى النقطة 53 في المركز الثالث، بينما القاسم في المركز 17 برصيد 25 نقطة.
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