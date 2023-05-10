غوارديولا يبدي رأيه بعودة ميسي لبرشلونة.. ماذا عن الهلال السعودي؟

وفي وقت سابق، كشف مصدر مطلع لوكالة "فرانس برس"، أن "ميسي حسم قراره بشأن الانتقال إلى الدوري السعودي الموسم المقبل، وذلك بموجب صفقة "استثنائية وضخمة".لكن رد والد ميسي لم يتأخر، حيث سرعان ما خرج عبر حسابه على "إنستغرام" ليقول إن ابنه لم يقرر بعد وجهته في الموسم المقبل.وأضاف أن "ميسي سيتخذ قرارا حيال مستقبله في نهاية الموسم"، مضيفا: "ليس هناك أي اتفاق مع أي ناد للعام المقبل".وقال المدير الفني لبرشلونة تشافي هيرنانديز، إنه "لا يعرف ما إذا كان "ليو" سيعود إلى الفريق الكتالوني أم لا".ونقلت شبكة "إي إس بي إن" عن بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي الذي سبق له الإشراف على ميسي في برشلونة:"أنا عضو في برشلونة وأملك مقعدين في ملعب "كامب نو"، وأتمنى فقط أن نودعه (ميسي) كما يستحق".وأضاف: "أنا متأكد من أنه (ميسي) سيبذل المستحيل للعودة إلى برشلونة، لقد كان أعظم لاعب على مدى كل العصور، ازدهر برشلونة خلال العقود الأخيرة، ولم يكن ذلك ليحصل لولاه".