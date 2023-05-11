بمشاركة المدرب كاساس.. الدوحة تحتضن قرعة آسيا 2023 اليوم

وسيمثل العراق في هذا الحفل مدرب منتخبنا الإسباني خيسوس كاساس إلى جانب المدير الإداري مهدي كريم إذ من المؤمل أن تجرى سلسلة من المشاورات الفنية مع مدربي القارة الآسيوية بغية الاتفاق على إقامة مباريات تجريبية خلال التوقفات الدولية المقبلة بعد معرفة المجموعات، اذ تم توزيع المنتخبات الـ 24 بين أربعة مستويات من 6 منتخبات بحسب تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا).وجاءت منتخبات قطر (مضيفة)، اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، أستراليا، السعودية في المستوى الأول بينما حل منتخبنا الوطني في المستوى الثاني إلى جانب الإمارات، عمان، أوزبكستان، الصين، الأردن، في حين وضعت اللجنة المنظمة منتخبات البحرين، سوريا، فلسطين، فيتنام، قرغيزستان، لبنان في المستوى الثالث، أخيراً شمل المستوى الرابع الهند، طاجيكستان، تايلاند، ماليزيا، هونغ كونغ، إندونيسيا.بدوره، اختار الاتحاد الآسيوي اللاعبين حسن الهيدوس قائد منتخب قطر، والأوزبكي سيرفر دجيباروف أفضل لاعب في آسيا لمناسبتين، بمعية الكوري الجنوبي بارك جي- سونغ بالإضافة إلى اللاعب الأسترالي السابق تيم كايهل للمشاركة في مراسيم سحب القرعة فضلاً عن الحضور النسوي المؤلف من الحكمة اليابانية يوشيمي ياماشيتا المشاركة في إدارة كأس العالم 2022 للرجال، وقائدة الصين السابقة سون وين أفضل لاعبة في مونديال 1999 ومايمول روكي أول امرأة تقوم بالإشراف على تدريب منتخب الهند للسيدات عام 2017.وستقام منافسات البطولة في ثمانية ملاعب، من ضمنها ستة احتضنت كأس العالم 2022 في قطر في تشرين الثاني وكانون الأول الماضيين، وهي ملاعب: الجنوب (الوكرة)، والبيت (الخور)، وأحمد بن علي (الريان)، والثمامة، والمدينة التعليمية، وخليفة الدولي، بالإضافة إلى ملعبي جاسم بن حمد، وعبد الله بن خليفة.وأقيمت تصفيات الآسيوي، بشكل مشترك مع تصفيات كأس العالم قطر 2022، عبر مرحلة ثالثة اسفرت عن تأهل نصف المنتخبات (12 منتخباً) كانت قد بلغت الدور الحاسم من تصفيات المونديال، إلى جانب النهائيات القارية، في حين أقيمت المرحلة الثانية من التصفيات بشكل منفصل لتتأهل المنتخبات الـ 12 الأخرى.