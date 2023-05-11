النتائج الكاملة لقرعة كأس آسيا 2023: العراق رفقة اليابان وإندونيسيا وفيتنام

السومرية نيوز – رياضة



أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس 11 مايو/أيار2023، قرعة كأس آسيا 2023 في قطر والتي أسفرت تواجد العراق في المجموعة الرابعة رفقة اليابان وإندونيسيا وفيتنام.







وفيما يلي نتائج القرعة:



المجموعة الأولى: قطر، الصين، طاجيكستان، لبنان.



المجموعة الثانية: أستراليا، أوزبكستان، سوريا، الهند.



المجموعة الثالثة: إيران، الإمارات، هونغ كونغ، فلسطين.



المجموعة الرابعة: اليابان، إندونيسيا، العراق، فيتنام.



المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية، ماليزيا، الأردن، البحرين.



المجموعة السادسة: السعودية، تايلاند، قيرغستان، عمان. ومن المقرر أن تقام النسخة الثامنة عشرة من كأس آسيا بين الـ 12 من يناير/كانون الثاني إلى الـ10 من فبراير/شباط 2024 في قطر.وفيما يلي نتائج القرعة:

وتقام مباريات البطولة على 8 ملاعب، منها 6 ملاعب شاركت في استضافة كأس العالم 2022 في قطر، وهي ستاد الجنوب وستاد البيت وستاد أحمد بن علي وستاد الثمامة وستاد المدينة التعليمية وستاد خليفة الدولي، وينضم إليها ستاد جاسم بن حمد بالسد، وستاد عبد الله بن خليفة بالدحيل.

ومنتخب قطر هو حامل لقب النسخة الأخيرة في حين أن منتخب اليابان هو البطل التاريخي للبطولة برصيد 4 ألقاب، مقابل 3 ألقاب لكل من السعودية وإيران، ولقبين لكوريا الجنوبية، ولقب لكل من قطر وأستراليا والعراق والكويت.



وكان من المقرر أن تستضيف الصين هذه النسخة منتصف العام الحالي، ولكنها اعتذرت عن عدم الاستضافة بسبب تفشي جائحة كورونا في ذلك الوقت، وحصلت قطر على حق الاستضافة لتكون المرة الثالثة في تاريخ البطولة التي تقام فيها النهائيات على الملاعب القطرية بعد نسختي 1988 و2011.