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الزوراء يوافق على استقالة أوديشو ويعين حيدر عبد الأمير بديلا عنه
Alsumaria Tv
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وافقت إدارة نادي الزوراء الرياضي، اليوم الخميس، على استقالة مدرب فريق الكرة الأول بالنادي أيوب أوديشو، فيما قررت تسمية حيدر عبد الأمير مدرباً للنوارس.
وذكر النادي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدرب أيوب أوديشو، قدم استقالته بشكل رسمي والإدارة وافقت على الاستقالة مثمنة جهوده والكادر المساعد له مع الفريق طوال الفترة الماضية".
وبين أن "إدارة النادي اجتمعت وقررت تسمية حيدر عبد الأمير مدرباً للفريق يساعده كل من هشام محمد وعلي حسين رحيمة، فيما سيتم تسمية مدرب للياقة قريباً".
يذكر أن نادي الزوراء يحتل المركز الثالث برصيد 53 نقطة في الترتيب العام للدوري الممتاز.
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