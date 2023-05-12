تعليق رسمي لنائب رئيس برشلونة بشأن استعادة ميسي: لدينا خطة دقيقة

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في حزيران المقبل حيث فشل النادي الفرنسي في تجديده ليصبح البرغوث على حافة الرحيل بعد عامين فقط.وخلال تصريحات لصحيفة "سبورت" الكتالونية أكد نائب الرئيس الاقتصادي للبارسا، إدوارد روميو، على إعداد النادي لخطة دقيقة للغاية ستدفع رابطة الليجا للموافقة عليها من أجل التعاقد مع ميسي.وأضاف "لا أرى أي سبب لعدم المصادقة عليها من قبل الرابطة".ويرغب برشلونة في استعادة ميسي الذي رحل عن النادي بنهاية عقده في صيف 2021 في وقت تلقى فيه اللاعب عرضا خيالياً من الهلال السعودي.وينافس الهلال النادي الكتالوني على التعاقد مع ميسي الذي دخل في أزمة عاصفة مع مسؤولي سان جيرمان مؤخراً.