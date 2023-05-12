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محادثات لنقل نهائي أبطال أوروبا من تركيا إلى البرتغال.. مخاوف من الانتخابات التركية

رياضة

2023-05-12 | 04:31
محادثات لنقل نهائي أبطال أوروبا من تركيا إلى البرتغال.. مخاوف من الانتخابات التركية
1,629 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

أفادت صحيفة "ديلي ميل" بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" أجرى محادثات بشأن نقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى ملعب النور في لشبونة في حالة حدوث اضطرابات في إسطنبول بعد الانتخابات الرئاسية التركية.

ويتنافس مانشستر سيتي وريال مدريد، وإنتر ميلان وجاره ميلان في نصف النهائي، ومن المقرر أن يقام النهائي على استاد أتاتورك في إسطنبول يوم 10 يونيو.

لكن هناك مخاوف بشأن احتمال حدوث اضطرابات بعد الانتخابات التركية.

وبحسب "ديلي ميل" سيكون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مترددًا للغاية في تغيير مكان المباراة النهائية، حيث تم نقل النهائي مرتين من إسطنبول بسبب جائحة كوفيد 19 في عامي 2020 و2021، ولكن قد يضطر اليويفا إلى التفكير في تغيير متأخر لأن سلامة المشجعين هي شاغلهم الأساسي.

وأكدت "ديلي ميل" أنه تم اتباع نهج غير رسمي تجاه الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، وسبق أن استضاف ملعب النور نهائي نسخة دوري أبطال أوروبا 2019/2020، في حين استضاف ملعب الدراغاو نهائي نسخة 2020/2021.

ومع إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أقل من أسبوعين، قد يضطر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى اتخاذ قرار متأخر، على الرغم من أن مصادر في مجلس الإدارة أصرت على أنه لا توجد خطة لنقل المباراة من تركيا.

وتعادل ريال مدريد 1/1 مع ضيفه مانشستر سيتي في الذهاب، وسيلتقيان يوم الأربعاء، وفاز إنتر ميلان على ميلان 2/0 وسيلتقيان يوم الثلاثاء.
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