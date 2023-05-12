بعد انتهاء الإيقاف.. غالتييه يحدد موقف ميسي

وقال غالتييه خلال مؤتمر صحفي: "تحدثت معه الثلاثاء لمعرفة عقليته، ووجدته مصمما للغاية على اللعب. سيبدأ أساسيا السبت".واضاف ان "تركيز ميسي منصب على الفوز بالدوري الفرنسي، وأضاف أنه حريص بشدة على التتويج باللقب".وتابع المدير الفني: "في وجوده يجب أن نتأقلم مقارنة بما فعلنا أمام تروا. ليو يبقى ليو. لن أتحدث عن إحصاءات لكن عندما يكون معنا يجب أن نلعب بتوازن مختلف".وعاد النجم الأرجنتيني للتدريبات، الإثنين، عقب إيقافه بسبب السفر إلى السعودية من دون تصريح من النادي، وغيابه عن حصة تدريبية نتيجة لذلك.وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن ميسي خضع للإيقاف لأسبوعين عقب الزيارة، حين كان من المفترض أن يتدرب مع التشكيلة في اليوم التالي للهزيمة 3-1 من لوريان بالدوري الفرنسي، في نيسان الماضي.واعتذر ميسي لسان جرمان ولزملائه، الجمعة، وغاب عن التشكيلة خلال الفوز 3-1 على تروا بعد يومين.ويتفوق سان جرمان في الصدارة بفارق 6 نقاط عن لانس، و8 نقاط عن أولمبيك مرسيليا أقرب مطارديه، مع تبقي 4 مراحل بالموسم.يحيط الغموض بمستقبل ميسي في الآونة الأخيرة، وذكر مصدر مقرب من بطل العالم لـ"رويترز" أنه تلقى عرضا رسميا للانضمام للهلال السعودي في الموسم المقبل.