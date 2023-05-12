الإصابة تحرم الجوية من خدمات أحد نجومه

وتعرض الظهير الأيسر، للإصابة مع القوة الجوية في مرحلة الإياب من الدوري، ليتم نقله إلى بيروت وخضوعه لتداخل جراحي.وسيغيب رائد عن مواجهة الشرطة في ثمن نهائي مسابقة الكأس المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل بملعب الشعب الدولي.كما ستحرمه الإصابة من المشاركة أمام النفط، المقرر إقامتها يوم 20 من الشهر الجاري بالجولة 29 من الدوري.وكان رائد قد شارك مع المنتخب العراقي في ودية روسيا في أواخر آذار الماضي، ليبتعد أيضاً عن ودية كولومبيا المقرر إقامتها يوم 17 من الشهر المقبل ضمن معسكر إسبانيا.يذكر أن القوة الجوية يحتل الترتيب الثاني بالدوري الممتاز برصيد 56 نقطة بفارق نقطتين عن الشرطة المتصدر.