هل ينتظر ام يفسخ العقد؟.. سيلفا يندم على التجديد لتشيلسي

وأصبح البرازيلي تياجو سيلفا المدافع المخضرم، الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي تحت قيادة توماس توخيل في العام 2021، محبطا من الموقف الحالي في ستامفورد بريدج.ووفقا لصحيفة "جلوبو إيسبورتي"، فإن سيلفا (38 عاما)، يأسف لقراره بتوقيع تمديد عقد لمدة عام واحد مع البلوز مرة أخرى في فبراير/ شباط.وأضافت الصحيفة أن "سيلفا يتطلع إلى إنهاء عقده مع تشيلسي في نهاية الموسم الحالي، والتوقيع على فلومينينسي البرازيلي".بالإضافة إلى ذلك، فإن سيلفا صديق مقرب لمارسيلو، الذي رحل عن أولمبياكوس اليواني، وقد أغراه نجم ريال مدريد السابق البالغ (35 عاما)، بالعودة إلى فلومينينسي، الذي يحتل المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى البرازيلي.وتابعت الصحيفة، أن "رئيس نادي فلومينينزي ماريو بيتنكورت، قد تواصل أيضا مع سيلفا لتشجيعه على التوقيع للنادي قبل الاعتزال".