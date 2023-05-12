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بايرن ميونخ يحسم الجدل بشأن بقاء مولر

رياضة

2023-05-12 | 13:31
بايرن ميونخ يحسم الجدل بشأن بقاء مولر
10 مشاهدة

أجرى أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، وحسن صالح حميديتش عضو مجلس الإدارة لشؤون كرة القدم، محادثات مع النجم توماس مولر للتأكيد على أن الفريق لا يزال يعتمد عليه.

وكانت صحيفة "شبورت بيلد" الأسبوعية قد ذكرت في عددها الصادر يوم الأربعاء الماضي أن "مولر يحاول الرحيل عن صفوف بايرن؛ لعدم رضاه عن وقت المشاركة الذي كان يحظى به تحت قيادة المدرب السابق يوليان ناغلسمان، والمدرب الحالي توماس توخيل".

وفقد مولر مؤخرا مكانه في التشكيل الأساسي لبايرن ميونخ، لكنه يرتبط مع النادي بعقد يستمر حتى عام 2024.

وذكرت صحيفة "بيلد" أن مولر يرغب في مواصلة اللعب على أعلى مستوى حتى عام 2024، وهو العام الذي ينتهي فيه عقده مع بايرن.

وقال أوليفر كان في حوار مع "بيلد" إن "رحيل مولر لن يحدث".

وأضاف: إذا حدث هذا سأقنعه بالبقاء، توماس جاهز، لم يتلق إصابات ولديه شخصية قوية. إنه لاعب مهم للغاية للمنظومة بأكملها. متأكد من أن توماس سيلعب المزيد من المباريات معنا.


يذكر أن مولر قد رد بسخرية على شائعات رحيله عن الفريق في الوقت الذي استبعد فيه أوليفر كان مثل هذا السيناريو.

ولجأ مولر إلى تطبيق "إنستغرام" للرد على الشائعات التي تتحدث عن مصيره، حيث وقف إلى جانب واحد من جياده واسمه "كينغ دايف" مع تعليق منه على الصور قال فيه: "إذا كان يمكنك قراءة كينج دايف، الآن أصبح شرسا حقا، تركيز كبير على البطولة".

ويلعب مولر (33 عاما) مع بايرن ميونخ منذ أن كان يبلغ عشرة أعوام، وشارك للمرة الأولى في الدوري الألماني (البوندسليغا) في عام 2008.

وفاز معشوق الجماهير بثلاثيتين مع الفريق في 2013 و2020، بالإضافة للعديد من الألقاب ولقب كأس العالم مع المنتخب الألماني.
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