حسم موقف برشلونة من المشاركة بدوري الأبطال

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية حصول البارسا على الرخصة، من قبل اللجنة الابتدائية لتراخيص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.ويتوجب على يويفا منح الرخص للفرق المشاركة في البطولات الأوروبية، قبل يوم 15 أيار الجاري.وفُحصت الوثائق المقدمة الثلاثاء الماضي من قبل تلك اللجنة، وتمت الموافقة على منح برشلونة الرخصة.وضمن الفريق الكتالوني التأهل لدوري الأبطال، حيث يبتعد بفارق 28 نقطة عن فياريال الخامس في الليجا، مع تبقي 5 مباريات فقط على انتهاء الموسم.ومن المنتظر أن يتوج البلوجرانا بلقب الدوري الإسباني، وبالتالي سيتواجد في التصنيف الأول بقرعة مجموعات دوري الأبطال، المقررة يوم 31 آب المقبل في مونت كارلو.