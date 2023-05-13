https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-455850-638195588956048818.jpg
"شكراً عماد محمد".. جملة لـ"بلند حسن" تثير الجدل في العراق: تعرف على حقيقتها
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/42/كرار-جاسم
السومرية نيوز – رياضة
نشر حساب باسم اللاعب العراقي بلند حسن Bland Hassan)) على فيسبوك منشور نصه "شكرا عماد محمد"، حيث جاء المنشور بعد يوم من إعلان الاتحاد العراقي عن قائمته الرسمية المشاركة في نهائيات كأس العالم تحت 20 عاماً، وخلت القائمة من مشاركة اللاعب (بلند حسن).
وقالت مجموعة (التقنية من أجل السلام) المختصة بكشف التزييف الالكتروني، ان "الحساب مزيف، حيث يظهر من سجل الشفافية الذي يوفره فيسبوك أن الصفحة أُنشئت أولاً باسم (حسين علي - Hussein Ali) في 5 أيّار 2022، ثم تم تغيير اسمها في 8 أيّار 2022 إلى (بلند حسن - Bland Hassan)، وأيضاً، أكد اللاعب (بلند حسن)، عبر حسابه الرسمي على انستغرام، عدم صلته بصفحة الفيسبوك المزيفة، وذلك عبر قصة (ستوري) بتأريخ 11 أيّار 2023.
وفي ذات السياق، شارك بلند حسن قصة (ستوري) أخرى على انستغرام بتأريخ 12 أيّار 2023، حيث أشار فيها إلى حسابه الرسمي على فيسبوك والذي يحمل اسم (Blnd Hassan)، وبعد مراجعة سجل الشفافية الخاص به، تبين أن الحساب قد تم إنشاؤه عام2011، وعند مراجعة منشورات حسابه الشخصي وحساباته الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، لم نجد منشوراً مماثلا لمنشور الحساب المزيف، بحسب المجموعة.
هذا وأعلن الجهاز الفني لمنتخب شباب العراق بكرة القدم، قائمته الرسمية المشاركة في نهائيات كأس العالم تحت 20 عاماً، المقرر إقامتها بالأرجنتين خلال أيار الحالي، وضمت القائمة 23 لاعباً مع غياب زيدان إقبال، وشربل شمعون، وبلند حسن.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا