وقالت مجموعة (التقنية من أجل السلام) المختصة بكشف التزييف الالكتروني، ان "الحساب مزيف، حيث يظهر من سجل الشفافية الذي يوفره فيسبوك أن الصفحة أُنشئت أولاً باسم (حسين علي - Hussein Ali) في 5 أيّار 2022، ثم تم تغيير اسمها في 8 أيّار 2022 إلى (بلند حسن - Bland Hassan)، وأيضاً، أكد اللاعب (بلند حسن)، عبر حسابه الرسمي على انستغرام، عدم صلته بصفحة الفيسبوك المزيفة، وذلك عبر قصة (ستوري) بتأريخ 11 أيّار 2023.وفي ذات السياق، شارك بلند حسن قصة (ستوري) أخرى على انستغرام بتأريخ 12 أيّار 2023، حيث أشار فيها إلى حسابه الرسمي على فيسبوك والذي يحمل اسم (Blnd Hassan)، وبعد مراجعة سجل الشفافية الخاص به، تبين أن الحساب قد تم إنشاؤه عام2011، وعند مراجعة منشورات حسابه الشخصي وحساباته الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، لم نجد منشوراً مماثلا لمنشور الحساب المزيف، بحسب المجموعة.