سان جيرمان يفكر في اخراج حكيمي من حديقة الامراء

وقالت الصحيفة، إن "أداء أشرف حكيمي الأخير أثار انتقادات داخلية في باريس سان جيرمان، وسيستمع النادي إلى العروض الكبيرة للاعب المغربي هذا الصيف".وأوضحت "ليكيب" أن "البطاقة الحمراء التي حصل عليها حكيمي أمام لوريان قبل أسبوعين "أزعجت" إدارة باريس سان جيرمان وأثارت انتقادات داخلية".وواجه مدافع ريال مدريد السابق أيضًا صعوبات خارج الملعب منذ مطلع العام، حيث تزامن طلاقه من زوجته مع تحقيق في مزاعم اغتصاب.ولطالما دعم باريس سان جيرمان حكيمي، ووفقا لصحيفة "ليكيب" يمكن تفسير ذلك، جزئيًا على الأقل، بقرب اللاعب من كيليان مبابي.لكن البعض في باريس سان جيرمان يعتقد أن حكيمي له تأثير " ضار" على مبابي الذي بات قائدا لمنتخب فرنسا.وأكدت "ليكيب" أنه إذا ظهر عرض كبير لحكيمي هذا الصيف فإن إدارة باريس سان جيرمان لن تتجاهل هذا العرض.وانضم حكيمي من إنتر ميلان إلى باريس سان جيرمان صيف 2021 مقابل 68 مليون يورو بعقد حتى 2026، وشارك الموسم الحالي في 37 مباراة في مختلف المسابقات، سجل فيها 4 أهداف وصنع 5.أما في موسمه الأول فشارك حكيمي في 41 مباراة سجل فيها 4 أهداف وصنع 6.