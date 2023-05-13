لخلافة ميسي.. مبابي يقترح على باريس التعاقد مع صديقيه

وقالت شبكة "لو سبورت 10" الفرنسية، إنَّ مبابي يعمل خلف الكواليس لإقناع الثنائي الفرنسي أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد)، وراندال كولو مواني (آينتراخت فرانكفورت) بالانضمام إلى باريس.وسيكون التعاقد مع مهاجم جديد، أمرًا ملحًا لتعويض الرحيل المحتمل للأرجنتيني ليونيل ميسي، الصيف المقبل.وتشير الشبكة الفرنسية، إلى أنَّ جريزمان تحديدًا سيكون بديلاً مثاليًا لميسي.وينتهي عقد ميسي مع باريس في الموسم الحالي، لكن لا توجد مفاوضات بين الطرفين الآن بشأن التجديد.يذكر أن هذه المرة الأولى التي يرتبط خلالها جريزمان بالانتقال إلى باريس سان جيرمان في الأشهر الأخيرة، بينما ارتبط اسم مواني كثيرًا باللعب في "حديقة الأمراء".ويرتبط مبابي بعلاقة قوية مع جريزمان ومواني في المنتخب الفرنسي.